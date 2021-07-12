Рада нацбезпеки відстежує ситуацію на енергоринку – Данілов

Рада національної безпеки і оборони стежить за ситуацією на українському ринку електроенергії, наразі вона перебуває під контролем.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Те, що відбувається на ринку електроенергії, перебуває під контролем. Ми відстежуємо ситуацію, пов'язану з цим інцидентом, хоча слово інцидент не дуже коректне. Ми розуміємо, що там відбувається", – заявив він журналістам.

Щодо того, чи виноситиме РНБО питання обвалу цін на ринку електроенергії, Данілов сказав: "Чи треба буде для цього засідання РНБО – я наразі сказати не можу. Остаточне рішення щодо порядку денного приймає президент як глава РНБО".

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, провела екстрене позачергове засідання, на якому ухвалила рішення, що мають стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Сама Д.Трейдінг закликає регулятора "навести порядок на новому ринку електроенергії у відповідності з європейськими стандартами роботи, терміново усунути маніпуляції та спекуляції".

Економічна правда