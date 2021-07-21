Председатель энергорегулятора: "Мы между собой считаем ДТЭК монополистом"

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Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг Валерий Тарасюк рассказал, что между собой в комиссии считают ДТЭК Рината Ахметова монополистом из-за чрезмерного влияния на рынок.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

"ДТЭК является участником со значительной рыночной силой. Мы между собой считаем ее монополистом с точки зрения влияния на рынок", - заявил Тарасюк.

По его словам, ярким признаком монополии ДТЭК влияние на рынке, когда одно действие компании может значительно влиять на его состояние.

"Сложилась ситуация, что цена на электроэнергию по двусторонним договорам привязана к рынку на сутки вперед (РСВ), на котором ДТЭК нам всем показала свою рыночную силу. ... Думаю, более яркий пример монополизма в практическом применении трудно придумать, когда одна компания своим действием может рынок или положить, или поднять", - добавил он.

Тарасюк снова заметил, что настоящей причиной падения цен до исторического минимума в начале июля стала торговля внутри группы ДТЭК.

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Напоминаем:

Совет национальной безопасности и обороны следит за ситуацией на украинском рынке электроэнергии, в настоящее время она находится под контролем.

Цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" на 4 июля снизилась до исторического минимума в 2021 году в 426,06 грн / МВт-ч, что на 35,9% ниже цены, сложившейся на 3 июля и почти в 3,5 раза ниже цены на 1 июля.

На 5 июля цена повысилась на 18,6% - до 505,68 грн / МВт-час.

НКРЕКП заявила об играх со спросом и предложением, что в конечном счете влияет на цену, заявив, что в основном этим занималась компания Д.Трейдинг из группы ДТЭК.

Экономическая правда