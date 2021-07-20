Новости 20 июля: Безос слетал в космос, украинские работодатели готовы тестировать 4-дневную рабочую неделю

О Безосе. Суборбитальная ракета New Shepard компании Blue Origin вывела на космическую высоту капсулу с самым богатым человеком мира Джеффом Безосом на борту.

О 4-дневной рабочей неделе. 71,3% украинских работодателей готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в качестве эксперимента, при этом 52,5% работодателей считают реалистичной возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине.

О НБУ. Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

О биткоине. Стоимость биткоина впервые с 22 июня опустилась ниже 30 тысяч долларов – основная цифровая валюта потянула за собой и другие криптовалюты.

О теневых зарплатах. Теневой фонд оплаты труда в Украине оценивается в около половины триллиона гривень в год, один занятой человек фактически содержит двух, которые не работают.

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Без бензина и дизеля. Почему в Украине хотят запретить традиционные авто

Власти планируют завершить эру двигателей внутреннего сгорания уже с 2027 года. Как забота об экологии повлияет на автолюбителей и что будет с бензиновыми и дизельными авто? (укр)