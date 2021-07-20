Биткоин впервые за месяц упал ниже 30 тысяч долларов: в чем причина

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Стоимость биткоина впервые с 22 июня опустилась ниже 30 тысяч долларов - основная цифровая валюта потянула за собой и другие криптовалюты.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные CoinMarketCap и CoinDesk.

Биткоин упал на более чем 6% - до 29 760 долл по состоянию на утро вторника (по Киеву).

По данным CoinDesk, по состоянию на 11:29 (по Киеву) биткоин торговался по 29 847 долл.

При этом, Ethereum потеряла 7,8% (1 748 долл), а шуточная криптовалюта Dogecoin - 8,6% (0,16 долл).

Как отмечает CNBC, падение биткоина состоялось после большой распродажи на мировых фондовых рынках - в понедельник индекс Dow Jones Industrial Average показал худший день с октября прошлого года.

"На мировых рынках состоялась широкий распродажа, рисковые активы упали", - сказала партнер фирмы с криптовалютних финансовых услуг Amber Group Аннабель Хуанг.

С тех пор, как рекордный уровень биткоина в середине апреля достиг почти 65 тыс долларов, его цена упала на более 50%.

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Напомним:

Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными операциями, и предостерег инвесторов от спекулятивных криптовалютных торгов.

Ранее стоимость биткоина упала ниже отметки в 40 тыс долларов на фоне новостей о дальнейших ограничениях криптовалютних операций в Китае.

Экономическая правда