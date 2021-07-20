70% украинских работодателей готовы попробовать перейти на 4-дневную рабочую неделю – исследование

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71,3% украинских работодателей готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в качестве эксперимента, при этом 52,5% работодателей считают реалистичной возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом поиск работы Jooble.

Отмечается, что в рамках эксперимента речь идет о перестройке внутренних процессов таким образом, чтобы продукт или услуга, которую предоставляет бизнес, осталась доступной для клиентов без изменений.

Но 28,7% не готовы экспериментировать с изменением графика сотрудников.

Согласно опросу, большая часть респондентов - 52,5% работодателей - считают реалистичной возможность ввести 4-дневную рабочую неделю в Украине. В то же время 47,5% признают идею нереалистичной для нашей страны.

"Среди возможных перспектив для компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю большая часть респондентов - 72% - ответили, что это даст больше свободы для сотрудников в решении личных вопросов.

Кроме того, работодатели отметили, что это поможет: уменьшить офисные расходы компании, например, на электроэнергию или бумагу, оптимизирует бизнес-процессы при меньшем количестве рабочих часов, повысит лояльность сотрудников к компании, поможет быстрее решать рабочие задачи и увеличит самодисциплину", - говорится в сообщении.

87,8% опрошенных Jooble работодателей отметили, что они готовы оставить неизменной зарплату своим сотрудникам при уменьшении количества рабочих часов. При этом, 12,2% считают, что зарплату логично уменьшить в таком случае.

В то же время 28,7% работодателей, которые не готовы рассмотреть переход на 4-дневную рабочую неделю в своей компании в качестве эксперимента отметили, что это связано с тем, что: деятельность компании не подходит для такого формата работы, уменьшит доходы компании, замедлит различные процессы в компании, уменьшит контроль за работой сотрудников.

Исследование провели аналитики Jooble на основе опроса 345 украинских работодателей в период с 8 июня по 8 июля 2021 года.

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Экономическая правда