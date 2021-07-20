В набсоветы "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго" назначили представителей государства

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Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий на заседании 19 июля назначил представителей государства в наблюдательные советы ЧАО "Укргидроэнерго" и НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что во время заседания кандидаты озвучивали свое видение развития компаний с учетом своих компетенций и имели сессию вопросов-ответов от членов и независимых экспертов Комитета.

В ведомстве добавили, что представители государства заслушиваются на равных началах с кандидатами на должности независимых членов.

"Государство в первую очередь заинтересовано, чтобы ее представители в наблюдательных советах были профессиональными, незаангажированными, имели безупречную репутацию и соответствующую квалификацию", - сказал первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

В заседании, кроме Любченко, приняли участие первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, заместитель министра финансов Юрий Драганчук, постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, бизнес-омбудсмен Украины Марчин Свенчицки, заместитель главы ЕБРР в Украине Ирина Кравченко, экономист Представительства МВФ в Украине Мария Чебанова.

Согласно данным на сайте "Укрэнерго", на сегодня в состав наблюдательного совета компании как независимые члены входят Шевки Аджунер, Педер Андреасен, Оливье Апперт и Луиджи де Франсиско, а также Юрий Токарский как представитель государства.

Согласно сайту "Укргидроэнерго", сейчас в состав наблюдательного совета компании как независимые члены входят Стивен Уолш, Наталья Никольская, Олег Терлецкий. Членами наблюдательного совета от государства являются Василий Шкурак и Валентин Гвоздий.

Напоминаем:

Обновленный состав Номинационного комитета, который назначает руководителей особо принципиальных для экономики предприятий, 6 июля провел свое первое заседание.

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, Пока не будет ясности насчет плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики как можно быстрее восстановить работу Комитета по назначениям в наблюдательные советы, в конце апреля его независимые члены приостановили работу.

Первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению в наблюдательные советы госкомпаний.

Кабмин ввел главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в состав комитета по назначениям руководителей особо принципиальных для экономики предприятий как независимого негосударственного эксперта.

Экономическая правда