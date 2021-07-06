Корпоративная реформа: Номинационный комитет возобновил работу

zn.ua

Обновленный состав Номинационного комитета, что назначает руководителей особо принципиальных для экономики предприятий, 6 июля провел свое первое заседание.

Об этом докладывает пресс-служба кабинета Министров.

Участие в заседании приняли председатель регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар (председатель Комитета), постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео патронов, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицки.

Также – заместитель главы ЕБРР в Украине Ирина Кравченко, первый вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко, министр энергетики Герман Галущенко, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и экономистка Представительства МВФ в Украине Мария Чебанова.

Восстановление работы Номинационного комитета является важным шагом для продолжения надлежащего формирования наблюдательных советов для ряда крупнейших от государственных предприятий, является необходимым условием продолжения реформы корпоративного управления.

Номинационный комитет, или Комитет по назначению, начал работу в 2018 году. Именно этот орган избирает и назначает руководителей наблюдательных советов в госпредприятия и госбанки на основе шортлиста Комиссии. В него входят как представители правительства, так и независимые члены.

Напоминаем:

Независимые члены комитета прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабмин сменил руководство "Нафтогаза". Тогда они заявили, что прекращают свое участие до тех пор, Пока не будет ясности насчет плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минэкономики как можно быстрее восстановить работу Комитета по назначениям в наблюдательные советы, в конце апреля его независимые члены приостановили работу.

Первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко заявил, что в ближайшее время будет запущена работа Комитета по назначению в наблюдательные советы госкомпаний.

Кабмин ввел главу представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в состав комитета по назначениям руководителей особо принципиальных для экономики предприятий как независимого негосударственного эксперта.

Экономическая правда