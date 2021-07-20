АМКУ рассматривают меморандум Mastercard и Visa по комиссии интерчейндж

Антимонопольный комитет начал дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума с НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

Об этом говорится в решении АМКУ от 19 июля.

"... начато дело № 130-25 / 15-21-УД о предоставлении разрешения компании "Mastercard Еurope S.A." (г. Ватерлоо, Бельгия) и компании "Visa International Service Association" (г. Фостер-Сити, Калифорния, США) на согласованные действия в виде уменьшения размера внутригосударственных межбанковских комиссий ...", - говорится в сообщении.

В случае получения разрешения компании и НБУ начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 - не более 1,20%;

с 01.07.2022 - не более 1,00%;

с 01.07.2023 - не более 0,90%.

Справка. Интерчейндж - межбанковская комиссия: банк, установивший в магазине свой терминал, то есть банк-эквайер, должен заплатить комиссию банка, карточкой которого вы платите, то есть банка-эмитента.

Напоминаем:

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины - соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Национальный банк опубликовал официальное заявление с критикой законопроекта №4364, которым депутаты в частности хотят установить предельный размер межбанковской комиссии - это может навредить потребителям и заставит банки сворачивать программы лояльности.

Три системных банка, Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль, выступили с совместным заявлением по готовности постепенно уменьшить ставку интерчейндж(межбанковской комиссии), соответствующее обращение к власти поддержали в Visa и Mastercard.

В Антимонопольном комитете раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда