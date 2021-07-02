Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

нбу

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39 - 27,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,39 - 27,41 гривни;

Евро - 32,44 - 32,46 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,21 - 27,41 гривни. Евро покупают по 32,18 гривни, продают по 32,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,23 - 27,31 гривни, евро - 32,24 - 32,40 гривни.

Рекомендуем почитать: Сезонное обострение. Как долго еще будет падать доллар?

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 2 июля на уровне 27,38 гривни.

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.

1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда