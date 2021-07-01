Курс валют на 1 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

фото: нбу

1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,39 - 27,41 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,39 - 27,41 гривні;

Євро – 32,44 - 32,46 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 – 27,39 гривні. Євро купують по 32,13 гривні, продають по 32,51 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,22 - 27,31 гривні, євро - 32,28 - 32,43 гривні.

Рекомендуємо почитати: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 липня на рівні 27,23 гривні.

30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 27,28 - 27,30 гривні.

Економічна правда