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Курс валют на 2 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 2 июля 2021, 11:05
 
нбу

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,41 - 27,43 гривни;

Евро - 32,41 - 32,43 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20 - 27,41 гривни. Евро покупают по 32,17 гривни, продают по 32,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,20 - 27,28 гривни, евро - 32,24 - 32,39 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 2 июля на уровне 27,38 гривни.

1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда

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