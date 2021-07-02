Курс валют на 2 июля: межбанк, "черный" и наличный рынки
2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,41 - 27,43 гривни;
Евро - 32,41 - 32,43 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20 - 27,41 гривни. Евро покупают по 32,17 гривни, продают по 32,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,20 - 27,28 гривни, евро - 32,24 - 32,39 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 2 июля на уровне 27,38 гривни.
1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.
1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.
Экономическая правда
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