Гривня на закритті міжбанку ослабла
1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,37 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,35 - 27,37 гривні;
Євро – 32,48 - 32,51 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,19 – 27,39 гривні. Євро купують по 32,19 гривні, продають по 32,54 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,20 - 27,33 гривні, євро - 32,31 - 32,42 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 1 липня на рівні 27,23 гривні.
1 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
30 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилася на рівні 27,28 - 27,30 гривні.
Економічна правда
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