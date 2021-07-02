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Официальный курс: гривня ослабла к евро и доллару

Пятница, 2 июля 2021, 09:00
 
фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 2 июля на уровне 27,38 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,52 грн (на 1 июля - 32,35 гривни).

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Напоминаем:

1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,37 гривни.

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,28 - 27,30 гривни.

Экономическая правда

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