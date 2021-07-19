Новости 19 июля: "минималку" поднимут до 7700, цена на автомобильный газ резко выросла

О "минималке". В правительстве рассчитывают до 2024 годуа увеличить минимальную зарплату до 7700 грн – сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

Об автогазе. Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась до 16 грн/л, последний раз такой отметки стоимость автогаза достигала в ноябре 2018 года.

О ВВП. Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.

О доходах "швидкогрошей". В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла до 13,9 млрд грн – наибольшая у Moneyveo.

О Газпроме. "Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на август объемом 15 млн кубометров в сутки.

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С чего начался космический туризм, при каких условиях были созданы три ведущие частные космические компании, чем они отличаются и что ждет человечество в ближайшие десятилетия. (укр)