Газпром купил всю дополнительную транзитную мощность Украины на август

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"Газпром" забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август объемом 15 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.

Так, из предложенных 15 млн кубометров в сутки были запрошены все 15 млн. С учетом того, что аукцион прошел с полной реализацией, вскоре могут объявить дополнительный новый аукцион - на негарантированные мощности.

Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах.

Напоминаем:

Российский "Газпром" не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях Украины на июль несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа.

При этом ПХГ Европы не заполнены и наполовину, а в июле были остановлены магистраль Ямал-Европа и газопровод "Северный поток-1".