Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале в 6%

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Минэкономики оценило рост ВВП за 5 месяцев 2021 года на уровне 0,7%, за 2 квартала - в 6%.

Об этом говорится в обзоре ВВП, опубликованном на сайте Минэкономики.

Отмечается, что падение ВВП за 1 квартал 2021 года, по предварительным данным Госстата, составило 2,2% по сравнению с соответствующим кварталом 2020 года.

"Динамика ВВП 1 квартала 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям.

Во 2 квартале 2021 годаэкономическое восстановление хотя и продолжает находиться под влиянием пандемии, однако, с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, вышло на положительный тренд - по предварительным оценкам Минэкономики по итогам 5 месяцев рост ВВП оценен на уровне 0,7%", - заявили в Минэкономики.

При этом, такой рост ВВП несколько ниже, чем прогнозировалось ранее.

"Это обусловлено недооценкой влияния фактора затратности, сформировавшийся в результате давления со стороны восходящего ценового тренда на мировом рынке, а также непрогнозируемым "отставанием" развития строительства и сельского хозяйства.

По расчетам Минэкономики, рост во II кв. 2021 составит около 6% (к II кв. 2020 года). В дальнейшем ожидаем, что строительство и сельское хозяйство в летние месяцы компенсируют отставание", - подчеркнули в министерстве.

"Способствовать ускорению роста будет и ценовая конъюнктура на внешних сырьевых рынках, которая станет ключевой поддержкой деятельности отечественных экспортеров. Как следствие, по итогам 2021 года рост ВВП выйдет на прогнозируемый уровень 4,1%", - говорится в обзоре.

Напоминаем:

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

В НБУ заявили, что падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта.

В обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%, в 2022 году - с 4,3% до 3,8%.

МВФ обновил прогнозы развития экономики на ближайшие годы и улучшил оценку мировой экономики до 6% в 2021 году, одновременно по Украине Фонд ожидает рост ВВП на 4%.

Экономическая правда