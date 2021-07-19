Цены на автогаз в сетях АЗС бьют рекорды

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За выходные (16-19 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 28 копеек за литр - до 16 грн/л, раз такой отметки стоимость автогаза достигала в ноябре 2018 года (16,03 грн/л).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

"При этом цена ресурса в сетях премиум-сегмента побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила цену 17,49 грн/л, SOCAR - 17,48 грн/л, WOG - 17,28 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 50 и 60 коп/л, до 16,69 и 15,58 грн/л", - говорится в сообщении.

В то же время автогаз на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп/л, до 16,03 грн/л и 15,81 грн/л.

"Основным фактором удорожания СУГ аналитики Консалтинговой группы" А-95 "называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов".

Там отмечают, что с начала июля оптовая цена СУГ выросла на 3000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали подорожание на 70-90 коп/л", - пишет издание.

"О критическом дефицит речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются", - заявил аналитик "А-95" Артем Куюн.

По его словам, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.

Напомним:

За прошедшую неделю (9-16 июля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 33 коп./л, до 15,69 грн/л.