5 микрофинансовых организаций в 2020 году заработали более 9 миллиардов

пресс-служба нбу

В кризисный 2020 год выручка крупнейших микрофинансовых организаций выросла на 2,7 млрд грн против 2019 года – наибольшая выручка у Moneyveo.

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы по проверке контрагентов YouControl.

В начале этого года ЭП опубликовала рейтинг ТОП-20 крупнейших МФО в 2019 году. Тогда выручка компаний, предоставляющих займы под сотни процентов годовых, за указанный период составила 11,2 млрд грн. За прошлый год эти же организации увеличили финансовый показатель до 13,9 млрд грн.

Если в 2019 году выручка только двух компаний была более миллиарда гривен, то по итогам 2020 года эту отметку пересекли сразу пять МФО.

Речь идет о Moneyveo (в 2019 году - 2986 млн грн, а в 2020 году - 3166 млн грн), MyCredit (1306 млн грн, 1645 млн грн), Miloan (701 млн грн, 1538 млн грн), CreditKasa (794 млн грн, 1389 млн грн) и CreditPlus (748 млн грн, 1360 млн грн).

Всего на первую пятерку крупнейших микрофинансовых организаций в 2020 году пришлось 9,1 млрд грн выручки, а годом ранее - 6,5 млрд грн.

В список крупнейших МФО не входит "ШвыдкоГроши" (юридическое название ООО "Потребительский центр"). К сожалению, раскрытие финансовых результатов этой организацией не позволяет однозначно оценить объем выручки.

Согласно данным YouControl и Нацкомфинуслуг состоянию на 1 января 2020 года в графе "Чистый доход от реализации продукции" по МФО "ШвыдкоГроши" числится 0 (ноль). Зато эта МФО свои доходы записала в графу "Прочие операционные доходы" - 414 млн грн и "Другие финансовые доходы" - 1345 млн грн.

Для составления рейтинга ТОП-20 крупнейших МФО специалисты YouControl использовали собственные данные и данные Нацбанка и Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Последняя до 1 июля 2020 года регулировала финансовые компании, после чего эти функции перешли к НБУ.

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Экономическая правда