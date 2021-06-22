Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Госкомстата.

Так, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2021 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, ВВП сократился на 2,2%. Раньше оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.

Номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24 280 грн.

Экономическая правдf