Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале
Вторник, 22 июня 2021, 15:56
В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Госкомстата.
Так, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2021 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.
По сравнению с первым кварталом 2020 года, ВВП сократился на 2,2%. Раньше оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.
Номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24 280 грн.
Экономическая правдf
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua