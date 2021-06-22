Все разделы
Укр / Рус

Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале

Вторник, 22 июня 2021, 15:56
 

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Госкомстата.

Так, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2021 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.

По сравнению с первым кварталом 2020 года, ВВП сократился на 2,2%. Раньше оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.

Номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24 280 грн.

Экономическая правдf

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ВВП экономика

powered by lun.ua
Материалы по теме
ВВП Украины к 2030 году может вырасти до 450 миллиардов долларов – советник Шмыгаля 15 июня 2021, 09:20
Спад ВВП за 4 месяца замедлился до 0,2% – Минэкономики 11 июня 2021, 13:45
Всемирный банк улучшил прогноз мировой экономики - самый большой скачок за 80 лет 8 июня 2021, 17:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!