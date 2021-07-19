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Глава Мининфраструктуры Кубраков продал свой бизнес

Понедельник, 19 июля 2021, 10:20
 
Александр Кубраков
фото: укравтодор

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что продал свою долю бизнеса - компания специализируется на управлении недвижимостью и услугах ЖКХ.

Об этом Кубраков сообщил в Facebook.

По словам министра, он вместе с партнерами основал этот бизнес в 2016 году - компания вышла на рынок более 10 городов Украины.

"В 2019 году, когда я впервые принял решение присоединиться к избирательному списку "Слуги народа", я передал свою долю в группе компаний в управление. В конца 2020 года я принял решение продать свою долю бизнеса. Для оценки ее стоимости была привлечена компания с большой четверки.

Подготовка к соглашению продолжалась несколько месяцев и наконец была завершена. Все результаты соответствующих сделок будут задекларированы", - написал Кубраков.

Согласно Единому госреестру деклараций, Кубраков получил 9,863 млн грн дохода за отчуждение ценных бумаг и коропоративних прав в пользу Руслана Крамаренко.

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Напоминаем:

Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата.

Верховная Рада поддержала увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия - он возглавлял ведомство 20 месяцев.

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины, Алексея Любченко - на должность министра экономики - первого вице-премьер-министра, а Виктора Ляшко - на должность министра здравоохранения.

Экономическая правда

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бизнес власть Мининфраструктуры

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