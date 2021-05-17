"Слуги народу" затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Джерело: голова фракції Давид Арахамія журналістам, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Арахамії: "Фракція була присвячена, перш за все, кадровим питанням... Питання були про зміну трьох міністрів: на посаду міністра інфраструктури замість пана Криклія була підтримана кандидатура пана Кубракова, замість міністра економіки пана Петрашка - кандидатура пана Любченка.

Уточнення: пан Любченко пропонується на посаду міністра економіки - першого віцепрем'єра... І замість пана Степанова - пан Ляшко".

Що передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні парламентського комітету, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Передісторія:

До Верховної Ради 14 травня надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення.

На зміну Степанову розглядають кандидатуру чинного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

Сам Степанов, якого Шмигаль пропонує відправити у відставку, звинувачує в цій ситуації підкилимні ігри "політичних сил з низькими рейтингом".

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.

Більше половини українців не підтримують відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова станом на зараз, згідно з опитуванням групи "Рейтинг".

Українська правда