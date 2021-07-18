Новости выходных: Молдова перекрыла трассу, в ОПЕК + договорились о добыче

Об амнистии. Президент Владимир Зеленский подписал закон о единоразовом добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты сбора в бюджет.

О Беларуси. Самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом вывел "Белоруснефть" из подчинения концерна "Белнефтехим", который попал ранее под санкции США.

О нефти. Страны ОПЕК + договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс б/с в месяц.

Об электроэнергии. Аукционный комитет планирует изменить законодательство о правилах торговли электроэнергией на электронных аукционах через Украинскую электронную биржу.

О Молдове. В Молдове в год закроют на ремонт участок национальной трассы M1, которая соединяет Украину и Румынию.

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