В Минэнерго хотят обязательной биржевой торговли для производителей электроэнергии
Суббота, 17 июля 2021, 14:10
Аукционный комитет планирует изменить законодательство о правилах торговли электроэнергией на электронных аукционах через Украинскую электронную биржу.
Об этом сообщил советник министра энергетики Александр Гавва, передает в своем пресс-релизе ведомство.
"Новый закон предусматривает внедрение обязательной биржевой торговли для производителей электрической энергии независимо от формы собственности", - заявил он.
По его словам, введение этих игроков потребует от аукционного комитета, усовершенствовать правила торговли. В то же время, кардинальные изменения не предусматриваются, действующие условия продажи будут сохранены.
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