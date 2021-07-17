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Укр / Рус

В Минэнерго хотят обязательной биржевой торговли для производителей электроэнергии

Суббота, 17 июля 2021, 14:10

Аукционный комитет планирует изменить законодательство о правилах торговли электроэнергией на электронных аукционах через Украинскую электронную биржу. 

Об этом сообщил советник министра энергетики Александр Гавва, передает в своем пресс-релизе ведомство. 

 "Новый закон предусматривает внедрение обязательной биржевой торговли для производителей электрической энергии независимо от формы собственности", - заявил он. 

По его словам, введение этих игроков потребует от аукционного комитета, усовершенствовать правила торговли. В то же время, кардинальные изменения не предусматриваются, действующие условия продажи будут сохранены.

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Экономическая правда
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