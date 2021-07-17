В Минэнерго хотят обязательной биржевой торговли для производителей электроэнергии

Аукционный комитет планирует изменить законодательство о правилах торговли электроэнергией на электронных аукционах через Украинскую электронную биржу.

Об этом сообщил советник министра энергетики Александр Гавва, передает в своем пресс-релизе ведомство.

"Новый закон предусматривает внедрение обязательной биржевой торговли для производителей электрической энергии независимо от формы собственности", - заявил он.

По его словам, введение этих игроков потребует от аукционного комитета, усовершенствовать правила торговли. В то же время, кардинальные изменения не предусматриваются, действующие условия продажи будут сохранены.