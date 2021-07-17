Зеленский подписал налоговую амнистию

Президент Владимир Зеленский подписал закон про однократное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет.

Об этом говорится на сайте ОП

Отмечается, что документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Закон определяет особенности проведения однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

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