В Молдове на год закрывают трассу, которая соединяет Румынию с Украиной

В Молдове в год закроют на ремонт участок национальной трассы M1, которая соединяет Украину и Румынию.

Об этом сообщила Государственная администрация дорог Молдовы.

"В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющая Румынию и Украину", - говорится в сообщении.

Ремонт начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года.

Сообщается, что перекроют движение на магистрали M1, который начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинёв, Дубоссары, и заканчивается на границе с Украиной. Впрочем, движение перенаправляют по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.