Лукашенко вывел "Белоруснефть" из попавшего под санкции концерна

Самопровозглашенный Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом вывел "Белоруснефть" из подчинения концерну "Белнефтехим", попавшему ранее под санкции США.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале республики.

Документ исключает из указа 2006 г. пункт "производственное объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии", а также положение о том, что гендиректор предприятия назначается на должность и освобождается от должности главой "Белнефтехима" по согласованию с президентом страны.

Напоминаем:

С 3 июня США возобновили санкции против девяти белорусских госпредприятий, запретив американским гражданам проводить операции с ними, их собственностью или имущественными интересами.

Под американские ограничения попали "Белнефтехим", "Белнефтехим США", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Гродно Азот" и другие 5 компаний.

Решение США по ограничительным мерам в отношении Минска было принято после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая.

В 2014 году, спустя семь лет после введения санкций в отношении "Белнефтехима" (были приостановлены в 2015 г.), белорусское правительство вывело "Беларуськалий" из состава концерна "Белнефтехим".