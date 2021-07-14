Новости 14 июля: свободные путешествия в ЕС и электронное резидентство для "айтишников"

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Об "айтишниках". Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении законопроект об электронной резидентство, так иностранные айтивци смогут открывать бизнес в Украине без физического присутствия

О путешествиях. Послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд

О валюте. Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юрлиц и ФЛП по покупке иностранной валюты только под обязательства, с 20 июля ограничения отменят на сумму до 100 000 евро

Об "оборонке". Верховная Рада приняла закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" - его уже поприветствовали послы G7

О рынке газа. Законопроект №3508-д 14 июля Верховная Рада приняла в целом, им предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ - они превышают 100 млрд грн







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