НБУ починає скасовувати вимогу бізнесу купувати валюту під зобов’язання

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Національний банк планує поступово скасувати вимогу для юросіб та ФОПів щодо купівлі іноземної валюти лише під зобов’язання, з 20 липня обмеження скасують на суму до 100 тисяч євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, із 20 липня бізнес зможе купувати іноземну валюту в межах ліміту в 100 тис. євро на день без зобов’язань та подання до банку підтвердних документів.

"Зняття вимоги на купівлю валюти під зобов’язання є нашим пріоритетом в частині продовження валютної лібералізації. Ситуація в економіці та на фінансових ринках зараз стабільна, тому ми продовжуємо пом'якшувати обмеження.

Ми вирішили скасовувати цю вимогу поступово. Це дозволить оцінити вплив кожного такого кроку з лібералізації на стан ринку", – зазначив заступник Голови Національного банку Юрій Гелетій.

За оцінками центробанку, поточне послаблення не матиме суттєвого впливу на функціонування валютного ринку України. Водночас воно розширить можливості бізнесу з управління ризиками та ліквідністю.

Наступні кроки у напрямі повного зняття вимоги на купівлю валюти під зобов'язання традиційно здійснюватимуться після аналізу ситуації на внутрішніх та зовнішніх ринках, стану фінансової стабільності тощо, а також за умови сприятливої ситуації на валютному ринку.

Нагадуємо:

Національний банк планує найближчим часом почати поступове скасування обмежень на придбання бізнесом іноземної валюти без зобов'язань.

Економічна правда