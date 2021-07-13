Новости 13 июля: новый член правления НБУ, Коломойский задолжал беларусскому олигарху

О НБУ. Совет Национального банка проголосовал за назначение на должность заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, на этом посту он заменит Дмитрия Сологуба.

Об электроэнергии. На заседании аукционного комитета по продаже электроэнергии приняли решение создать "черный список" нарушителей на рынке, которых временно не будут допускать к следующим электронных аукционов на Украинской энергетической бирже.

О Таруте. Сергей Тарута требует от бизнесмена Андрея Адамовского "десятки миллионов долларов" из взаимозачет 20% его акций в совместном проект "Парка Горького", Адамовский готов судиться.

О Коломойском. Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается взыскать долг в 20 миллионов долларов с фирмы Sanderlyn, аффилированной с украинским олигархом Игорем Коломойским.

О Шульмане. Бизнесмена Вадима Шульмана сняли с международного учета розыска лиц Бюро Интерпола.

Эксклюзив ЭП

Андрей Адамовский: Тарута, пойдем в суд!

В интервью ЭП Адамовский рассказал о том, чем закончился спор за Sky Mall, зачем этот торговый центр выкупил Иван Фурсин, о новом проекте в Монголии и конфликте с Тарутой.