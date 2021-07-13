Шульмана сняли с международного розыска

Бизнесмена Вадима Шульмана сняли с международного учета розыска лиц Бюро Интерпола.

Об этом говорится в письме Национального антикоррупционного бюро в адрес Шульмана, которое есть в распоряжении ЭП.

В тексте письма отмечается, что Шульмана подозревают в отмывании денег и иного имущества, полученного преступным путем. По результатам предварительного расследования ему было сообщено о подозрении.

Однако, по состоянию на 2 июля 2021 года "вынесено постановление о снятии [Шульмана] с международного учета розыска лиц Бюро Интерпола".

Отметим, что Шульман является бывшим бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, а сейчас является его врагом. Подозрение Шульману подписал в 2019 году экс-прокурор Константин Кулик, которого связывали с Коломойским.

Шульман свидетельствовал против Коломойского в ФБР.

Сейчас он судится с Коломойским и Геннадием Боголюбовым за сталелитейный завод Warren Steel Holdings LLC. в США (штат Огайо). В 2012 году Шульман заподозрил партнеров в мошенничестве и в ходе собственного расследования обнаружил, что Warren Steel заключает кредитные соглашения и договоры купли-продажи с другими компаниями Коломойского и Боголюбова на невыгодных для завода условиях.

Рекомендуем почитать: Вадим Шульман о суде с Коломойским и роль Приватбанка в схеме отмывания средств

Экономическая правда