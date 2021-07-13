Совет Нацбанка назначил нового члена правления НБУ вместо Дмитрия Сологуба

Сергей Николайчук фото landlord

Совет Национального банка Украины проголосовал за назначение на должность заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, на этом посту он заменит Дмитрия Сологуба, у которого истек срок полномочий.

Об этом сообщили в пресс-служба НБУ.

Что известно о Сергее Николайчуке?

До своего назначения на должность заместителя председателя правления НБУ Сергей Николайчук работал главой департамента макроэкономических исследований группы ICU, где, в частности, отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках, и на глобальных рынках капитала.

Николайчук также преподавал в Киевской школе экономики и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. До сентября 2019 года он возглавлял департамент монетарной политики и экономического анализа НБУ, то есть был подчиненным Дмитрия Сологуба, которого и заменит на этом посту.

В сентябре 2019 года, когда было сформировано первое правительство Зеленского, а Министерство развития экономики в нем возглавил Тимофей Милованов, Николайчук стал заместителем министра экономики. На этой должности от, среди прочего, отвечал за макроэкономическое прогнозирование правительства и привлечение инвестиций в страну.

Кого заменит Николайчук?

Дмитрия Сологуба назначили заместителем председателя правления Национального банка в марте 2015 года еще во времена, когда регулятор возглавляла Валерия Гонтарева. До этого он работал экономистом-исследователем МВФ, а с 2007 по 2015 годы занимал должность начальника отдела анализа и исследований в "Райффайзенбанка Аваль".

Сологуба считают главным идеологом перехода Украины к модели инфляционного таргетирования. Согласно ей главной задачей Национального банка является поддержание инфляции на стабильно низком уровне. Для Украины этот уровень был определен в размере 5 +/- 1%.

Правда, за все время, что режим таргетирования инфляции действует в Украине, завести ее в центра целевого диапазона НБУ удалось лишь раз - по итогам 2020 года, а уже в 2021 году рост цен вышел за рамки цели НБУ.

Всего в подчинении Сологуба в Нацбанке было 4 департамента, отвечающих за монетарную политику, статистику и отчетность, финансовую стабильность и методологию регулирования небанковских финансовых учреждений.

После смены главы Нацбанка в 2020 году Дмитрий Сологуб оказался в своеобразной "оппозиции" новому руководству центробанка вместе с Екатериной Рожковой. За свои коммуникации со СМИ Сологуб и Рожкова получили выговоры от Совета НБУ, законность которых обжаловали в судах.

В конце июня 2021 года стало известно, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который находится в "вертикали" Сологуба, решил подать в отставку из-за "централизации управления в НБУ" и отход от принципов коллегиальности в принятии решений. Подробные условия и сроки отставки Ваврищук обещал обсудить уже с преемником Сологуба.

В общем в конце июня и начале июля ряд руководителей департаментов, в частности Департамента лицензирования НБУ, решили почти синхронно объявить об отставке, выражая таким образом недовольство методами управления нового главы НБУ Кирилла Шевченко.

По завершению работы в Нацбанке Дмитрий Сологуб вернется работать в Международный валютный фонд в подразделение корпоративного управления центральными банками департамента монетарной политики и капитальных рынков.

Экономическая правда