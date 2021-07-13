Коломойский задолжал белорусскому олигарху 20 миллионов долларов – медиа

Воробей и Коломойский коллаж kyivpost

Компания NT Marine, связанная с белорусским олигархом Николаем Воробьем, пытается взыскать долг в 20 миллионов долларов с фирмы Sanderlyn, аффилированной с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает издание "Наші гроші" со ссылкой на Kyiv Post.

В апреле полиция Израиля открыла уголовное дело по факту мошенничества. В списке подозреваемых, по источникам Kyiv Post, пять человек – Игорь Коломойский, его бизнес-партнер Михаил Киперман, Мария Киперман, экс-нардеп Евгений Геллер и бывший руководитель "Приватбанка" Александр Дубилет.

Журналисты пишут, что 14 октября 2019 года компания Sanderlyn, зарегистрированная на Кипре, подписала соглашение с эстонской NT Marine на поставку 320 тыс тонн угля в Украину. Цена вопроса составила 25 млн долларов или 78 долларов за тонну.

В течение трех недель NT Marine отгрузила уголь в Украину. Уголь в результате перепродали "Центрэнерго". Это произошло именно тогда, когда компании, связанные с Коломойским, продавали уголь и газ "Центрэнерго" выше рынка и покупали электроэнергию ниже рынка, отмечает издание.

Sanderlyn внесла предоплату 5 млн долларов, остальные 20 млн отказалась платить, ссылаясь на то, что "Центрэнерло" не уплатило поставку угля.

Связь Коломойского и Sanderlyn прослеживается через фирму "Синтез Ойл" Коломойского. Киприотка Евтихыя Ксенофонтос является номинальной собственницей "Синтез Ойл" через кипрские офшоры. Она же указана директором Sanderlyn.

Sanderlyn и "Синтез Ойл" Коломойского продавали уголь "Центрэнерго" одновременно. Обе компании покупали уголь по одинаковой цене – 78 долларов за тонну. Обе устанавливали маржу приблизительно в 10 долларов за тонну для "Центрэнерго". Это 3,2 млн долларов, заработанные за три недели на перепродаже 320 тыс тонн угля.

NT Marine хочет взыскать деньги через суд. Официально компания принадлежит гражданину Эстонии Алексею Чулецу, которого балтийская пресса связывает с олигархом Николаем Воробьем, который приближен к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Источник, близкий к NT Marine, подтвердил, что компания принадлежит Воробью. Белорусский олигарх находится под санкциями Евросоюза. СМИ также сообщали, что Воробей является другом и бизнес-партнером Виктора Медведчука.

Сообщается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины знает об уголовном производстве в Израиле.