Тарута требует от Адамовского миллионы долларов, последний зовет в суд

фото дмитрия рясного/ЭП

Сергей Тарута требует от бизнесмена Андрея Адамовского "десятки миллионов долларов" из взаимозачет 20% его акций в совместном проект "Парка Горького", Адамовский готов судиться.

Об этом Андрей Адамовский рассказал в интервью ЭП.

Адамовский рассказал, что имел долю 5% в ИСД (Индустриальный союз Донбасса - ЭП), однако решил ее продать в 2005 году.

"Поскольку мой пакет был оформлен понятийно, а не официально, то все акционеры ИСД решили рассчитаться за мои акции тоже понятийно: от [Виталия] Гайдука, [Сергея] Таруты и [Олега] Мкртчана я получил соответствующие расписки", - продолжил он и отказался раскрыть сумму, о которой идет речь.

По словам Адамовского, с ним рассчитывались 5 лет, до 2010 года. В то же время, с миллиардером рассчитались все, кроме Таруты. Как пояснил Адамовский, они имели общий проект многофункционального комплекса "Парк Горького", в рамках которого 20% принадлежало Таруте, а 80% - ему самому.

"Поскольку за мои акции в ИСД Тарута со мной не рассчитался, этот его долг был погашен взаимозачетом - путем перехода в мою собственность доли Таруты в "Парке Горького", - пояснил Адамовский.

Несмотря на то, что с тех пор прошло более 10 лет, недавно предприниматель получил претензии от Таруты о том, что якобы должен ему деньги за его долю в "Парке Горького". Точную цифру требований Адамовский "так и не понял, так как суммы меняются каждый день", но речь идет о десятках миллионов долларов.

Адамовский готов с Тарутой судиться: "Я господина Тарута пригласил в суд и этом интервью публично его призываю: господин Тарута, пойдем в суд".

Больше о том, чем закончился спор по Sky Mall, о новом проект в Монголии и конфликт с Тарутой читайте в интервью ЭП: Андрей Адамовский: Тарута, пойдем в суд!

Экономическая правда