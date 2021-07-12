"Доступной ипотеки" уже выдали на 470 миллионов

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По состоянию на 12 июля банки по государственной программе "Доступная ипотека 7%" подписали 554 кредитных договоров на сумму 470,06 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Среди согласованных ипотечных сделок доля "вторички" составляет 78,81%. В региональном разрезе преобладает Киев (34,8%) и Киевская область (29,1%). Далее располагаются Харьковская (6,3%), Львовская (5,6%) и Ровенская (4%) области.

Отмечается, что 881 заявка сейчас рассматривается банками на сумму 759,86 млн грн. Традиционно большинство заявок касается вторичного рынка (80,49%).

К программе пока присоединились 15 банков.

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Напоминаем:

Уполномоченные банки в рамках программы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 5 июля подписали 526 кредитных договоров на общую сумму 447,6 млн грн, на первичном рынке - 21,74%, на вторичном - 78,26% соответственно.

Министр финансов Сергей Марченко заявил о недостаточном темпе выдачи ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%". Программа заработала 1 марта.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 17 мая подписали 268 кредитных договоров на общую сумму 223,7 млн грн.

Экономическая правда