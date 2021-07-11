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Новости выходных: Нафтогазовские выплаты за недостигнутые цели, глобальный налог

Воскресенье, 11 июля 2021, 18:00

О ренте. Глава налогового комитета Данил Гетманцев рассказал о возможностях повышения ренты не только на "Ахметовскую" железную руду, а также на "Коломойскую" марганцевую руду. 

О глобальном налоге. Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции. 

О премиях. Аналитики KSE по корпоративному управлению заявили, что некоторые вознаграждения в Нафтогазе были выплачены за еще не достигнутіе на момент расчета цели. 

О госпредприятиях. Согласно мониторингу эффективности управления объектами государственной собственности 2020 года из 3343 госпредприятий лишь 947 являются прибыльными

О фондовом рынке. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине еврооблигации пяти украинских компаний, выпущенные из иностранных эмитентов.

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Экономическая правда
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