Новости выходных: Нафтогазовские выплаты за недостигнутые цели, глобальный налог
О ренте. Глава налогового комитета Данил Гетманцев рассказал о возможностях повышения ренты не только на "Ахметовскую" железную руду, а также на "Коломойскую" марганцевую руду.
О глобальном налоге. Министры финансов стран G20 подписали соглашение о глобальном налоге на саммите организации в Венеции.
О премиях. Аналитики KSE по корпоративному управлению заявили, что некоторые вознаграждения в Нафтогазе были выплачены за еще не достигнутіе на момент расчета цели.
О госпредприятиях. Согласно мониторингу эффективности управления объектами государственной собственности 2020 года из 3343 госпредприятий лишь 947 являются прибыльными.
О фондовом рынке. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине еврооблигации пяти украинских компаний, выпущенные из иностранных эмитентов.
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