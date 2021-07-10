Среди всех госпредприятия лишь 28% являются прибыльными

Согласно мониторингу эффективности управления объектами государственной собственности 2020 года из 3343 госпредприятий 947 являются прибыльными

Об этом говорится в публикации SOE Weekly ЭП.

Согласно данным, на сегодняшний день государство владеет 3343 госпредприятиями. Из них 1458 (43%) является работающими. Среди работающих 947 являются прибыльными - то есть 28% от общего количества госпредприятий.

Функцию владельца этих компании распределена среди 87 субъектов управления.

Общие активы государственных предприятий составляют 1,7 трлн грн. Общее среднее количество штатных работников составляет 715 тыс.

В 2020 году общий ущерб госпредприятий составил 51 млрд грн, что свидетельствует о отрицательную рентабельность активов (ROA) в -3%.

Аналитики обратили внимание на то, что Министерство экономики публикует данные в разбивке по субъекту управления, но не в разбивке по предприятиям. Министерство также не публикует полные данные по статьям балансов, отчетов о прибылях и убытках или отчетов о движении средств.

"Итак, сейчас невозможно рассчитать стандартные коэффициенты по портефлем госпредприятий, такие как рентабельность собственного капитала (ROE) или ликвидность, а также коэффициенты для отдельных госпредприятий", - говорится в публикации.

Напоминаем:

15 крупнейших госпредприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года. Девять из этих 15 предприятий в 2020 году были убыточными. Общий размер их убытков составил 72,4 млрд грн. Остальные шесть предприятий завершили 2020 с доходами. Их общая прибыль составила 30,1 млрд грн.