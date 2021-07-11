На фондовом рынке пополнение: еврооблигации Укрэксима, МХП, "Нафтогаза", ДТЭК ВИЭ и "Vodafone Украина"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила допустить к обращению в Украине еврооблигации пяти украинских компаний, выпущенные через иностранных эмитентов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина"

На внутреннем рынке можно будет купить долларовые бумаги Укрэксимбанка (погашение – январь-2025, купон – 9,75%), МХП (май-2024, 7,75%), "Нафтогаза" (июль-2022, 7,375%), "Vodafone Украина" (февраль-2025, 6,2%).

Помимо того допущены к торговле в Украине еврооблигации в евро ДТЭК ВИЭ с погашением в ноябре 2024 года с купоном 8,5% годовых.

Сообщается, что эти бумаги намерены включить в биржевой список фондовой биржи "Перспектива".

После этих решений число допущенных к обращению в Украине ценных бумаг иностранных эмитентов, согласно реестру Комиссии, достигло 44.