Аналитики о миллионных наградах в Нафтогазе: были выплаты по еще не достигнутым целям
Аналитики KSE по корпоративному управлению заявили, что некоторые вознаграждения в Нафтогазе были выплачены за еще не достигнутые на момент расчета цели.
Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП.
"Некоторые из этих целей должны быть достигнуты лишь в 2021 году, но при этом их уже оценены и вознаграждение за их достижения выплачено уже в 2020 году" , - говорится в сообщении
Также в публикации говорится, что из отчета о вознаграждении членов также следует, что значительную часть вознаграждения членам правления "Нафтогаза" было выплачено за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" в 2018 году.
"Обращаем внимание, что премии Отто Ватерландера и Петера ван Дрила не связаны с арбитражем в Стокгольме, поскольку они тогда не работали" Нафтогазе", - отметили аналитики.
Не до конца понятно, за что именно был выплачен "годовой бонус 2020 года" общей суммой в 81,8 млн грн, добавили эксперты KSE.
Напоминаем:
Ранее ЭП опубликовала документы, свидетельствующие, что члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения.
"Нафтогаз" завершил 2020 с убытками, которые составили 19 млрд грн.
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