Все разделы
Укр / Рус

Аналитики о миллионных наградах в Нафтогазе: были выплаты по еще не достигнутым целям

Суббота, 10 июля 2021, 15:00
 
24 канал

Аналитики KSE по корпоративному управлению заявили, что некоторые вознаграждения в Нафтогазе были выплачены за еще не достигнутые на момент расчета цели. 

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП. 

"Некоторые из этих целей должны быть достигнуты лишь в 2021 году, но при этом их уже оценены и вознаграждение за их достижения выплачено уже в 2020 году" , - говорится в сообщении 

Также в публикации говорится, что из отчета о вознаграждении членов также следует, что значительную часть вознаграждения членам правления "Нафтогаза" было выплачено за победу в Стокгольмском арбитраже над "Газпромом" в 2018 году. 

"Обращаем внимание, что премии Отто Ватерландера и Петера ван Дрила не связаны с арбитражем в Стокгольме, поскольку они тогда не работали" Нафтогазе", - отметили аналитики. 

Не до конца понятно, за что именно был выплачен "годовой бонус 2020 года" общей суммой в 81,8 млн грн, добавили эксперты KSE. 

Напоминаем: 

Ранее ЭП опубликовала документы, свидетельствующие, что члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн  грн вознаграждения. 

"Нафтогаз" завершил 2020 с убытками, которые составили 19 млрд грн.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!