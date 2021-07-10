Гетьманцев прокоментировал возможность повышения ренты на “Коломойскую” руду
Глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал о возможностях повышения ренты не только на "ахметовскую" железную руду, а также на "коломойскую" марганцевую руду.
Об этом он заявил в интервью Зеркалу недели.
По его словам, рента на марганцевую руду не повышается (в законопроекте 5600 - эп) потому, что она повышалась в законопроекте №1210, во-вторых, а также Кабмин не видит там фискального потенциала для бюджета.
"Однако ко второму чтению, я думаю, мы дополним предложения о повышении ставок по всем основным ископаемым", - отметил он.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.
Документ поддержали 264 нардепа.
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