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Укр / Рус

Гетьманцев прокоментировал возможность повышения ренты на “Коломойскую” руду

Суббота, 10 июля 2021, 16:36
 

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев рассказал о возможностях повышения ренты не только на  "ахметовскую" железную руду, а также  на "коломойскую" марганцевую руду.

Об этом он заявил в интервью Зеркалу недели.

По его словам, рента на марганцевую руду не повышается (в законопроекте 5600 - эп) потому, что она повышалась в законопроекте №1210, во-вторых, а также Кабмин не видит там фискального потенциала для бюджета. 

"Однако ко второму чтению, я думаю, мы дополним предложения о повышении ставок по всем основным ископаемым", - отметил он.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Документ поддержали 264 нардепа.

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Экономическая правда
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