В апреле инфляция замедлилась до 8,4% в годовом измерении - Госстат

В апреле 2021 года уровень потребительских цен вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, по сравнению с мартом 2021 года - на 0,7%.

Об этом говорится в данных Госстата.

С начала года инфляция составила 4,8% (уровень апреля к уровню декабря 2020 года). В течение января-апреля 2021 года потребительские цены выросли на 7,6% против соответствующего периода в прошлом году.

Базовая инфляция в апреле составила 0,7% к предыдущему месяцу, с начала года - 3,1%.

В апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожало подсолнечное масло - на 10%. На 1 – 5% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время, снизилась цена на овощи, фрукты, яйца, молоко (на 0,5 - 1,3%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошло из-за повышения цен на природный газ на 2,3%.

Цены на транспорт выросли на 0,6% в связи с подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел - на 0,8%.

Читайте также: Инфляция выходит из-под контроля: почему растут цены и когда это закончится

Напоминаем:

В марте 2021 года потребительские цены по сравнению с февралем выросли на 1,7%, с начала года - на 4,1%, а по сравнению с мартом 2020 года - на 8,5%.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

Экономическая правда