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Правительство назначило еще двух заместителей министра экономики

Среда, 9 июня 2021, 15:50
 

Правительство на заседании 9 июня назначил еще 2 заместителей главы Минэкономики.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Так, заместителями министра экономики Любченко назначены экс-заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко и первый заместитель главы Госкосмоса Михаил Лев.

Также правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства экономики на Татьяну Галабудскую (начальник отдела обеспечения внутреннего контроля Минэкономики).

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Напоминаем:

Кабмину 2 июня назначил Владимира Гринюка, Сергея Теленика и Кристину Голубицкую заместителями министра экономики Алексея Любченко.

Верховная Рада утвердила главу Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа.

18 мая Верховная Рада уволила Игоря Петрашко, который сам подал заявление об отставке с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Экономическая правда

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Кабмин Минэкономики

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Экономическая правда
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