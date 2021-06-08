Фонд госимущества продал еще один завод "Укрспирта": за 100 миллионов

Фонд госимущества на приватизационном аукционе 7 июня продал отдельное имущество Караванского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам аукциона в госбюджет должны поступить 101 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"За право собственности на открытых торгах соревновались трое участников, которые увеличили цену в 4,4 раза со стартовых 23 100 540 грн до 101 000 000 грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие было основано в 1837 году и прошло очередную модернизацию в 2019 году. Активы сосредоточены в двух поселках на Харьковщине: Караван и Барчаны.

В Фонде объяснили, что победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.

В случае, если победитель аукциона отказывается подписывать протокол, уплаченный им гарантийный взнос в размере 2 310 053 грн перечислят в госбюджет, а право на подписание протокола и заключения договора перейдет к участнику, занявшему второе место.

Если же и участник, занявший второе место, откажется от покупки, то объект будет в кратчайшие сроки выставлен на новый аукцион без уменьшения стартовой цены.

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационнм аукционе продал отдельное имущество Рава-Русского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда