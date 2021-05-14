Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка": почти за 32 миллиона

Фонд госимущества на приватизационнм аукционе продал отдельное имущество Рава-Русского МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 31,74 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что на открытых торгах соревновались 2 участников, которые увеличили цену со стартовых 27,7 млн грн до 31,7 млн грн.

"Актив расположен в городе Рава-Русская Жовкивского района Львовской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

Приватизация этого объекта состоялась в рамках демонополизации спиртовой отрасли, которая началась в 2020 году. Всего на прозрачную приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт", - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда