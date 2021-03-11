Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка" на аукционе: за 108 миллионов

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"За право собственности на актив на открытых торгах соревновались четверо участников, которые увеличили цену в 3,2 раза - со стартовых 33,796 715 грн до 108 000 100 грн.

Объект расположен в поселке городского типа Дубовязовка Конотопского района Сумской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, которые объединены в концерн "Укрспирт".

Напомним:

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда