Еще один завод "Укрспирта" "ушел с молотка" на аукционе: за 108 миллионов
Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"За право собственности на актив на открытых торгах соревновались четверо участников, которые увеличили цену в 3,2 раза - со стартовых 33,796 715 грн до 108 000 100 грн.
Объект расположен в поселке городского типа Дубовязовка Конотопского района Сумской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, которые объединены в концерн "Укрспирт".
Напомним:
Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.
Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.
Экономическая правда
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