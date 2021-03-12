Выше стартовой цены в 25 раз: Еще один завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 180 миллионов
Фонд госимущества на продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
"За право собственности на актив на открытых торгах соревновались восемь участников, увеличили цену в 25 раз - со стартовых 7 291 753 грн до 181 000 000 грн.
Активы Мишковицкого МПД ГП "Укрспирт" сосредоточены в двух локациях на Тернопольщине: селе Мишковичи Тернопольского района и поселке городского типа Дружба Теребовлянского района", - говорится в сообщении.
Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт".
Напомним:
Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.
Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.
Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua