Выше стартовой цены в 25 раз: Еще один завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 180 миллионов

Фонд госимущества на продал на приватизационном аукционе Мишковицкое МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт", по результатам которого в госбюджет должен поступить 181 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"За право собственности на актив на открытых торгах соревновались восемь участников, увеличили цену в 25 раз - со стартовых 7 291 753 грн до 181 000 000 грн.

Активы Мишковицкого МПД ГП "Укрспирт" сосредоточены в двух локациях на Тернопольщине: селе Мишковичи Тернопольского района и поселке городского типа Дружба Теребовлянского района", - говорится в сообщении.

Всего на приватизацию государство выставит 41 МПД, входящие в госпредприятия "Укрспирт" и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Напомним:

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Дубовязовский МПД и хранения спирта ГП "Укрспирт" за 108 млн грн, которые должны поступить в госбюджет.

Еще один завод ГП "Укрспирт", Тхоровское место осуществления деятельности, "ушел с молотка" за 75 миллионов гривень.

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод "Укрспирт" "ушел с молотка" за 101,2 млн грн - на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Экономическая правда