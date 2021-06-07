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Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась к доллару

Понедельник, 7 июня 2021, 17:25
 

7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро - 33,14 - 33,16 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,28 гривни. Евро покупают по 32,77 гривни, продают по 33,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,10 - 27,15 гривни, евро - 32,90 - 33,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 7 июня на уровне 27,29 гривни.

7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,26 гривни.

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.

Экономическая правда

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