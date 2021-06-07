Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась к доллару
7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 - 27,23 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;
Евро - 33,14 - 33,16 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,28 гривни. Евро покупают по 32,77 гривни, продают по 33,17 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,10 - 27,15 гривни, евро - 32,90 - 33,02 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 7 июня на уровне 27,29 гривни.
7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,26 гривни.
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.
Экономическая правда
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