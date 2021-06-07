Курс валют на 7 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
7 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,26 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;
Евро - 33,09 - 33,11 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 - 27,31 гривни. Евро покупают по 32,82 гривны, продают по 33,21 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,15 - 27,18 гривни, евро - 32,95 - 33,05 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 7 июня на уровне 27,29 гривни.
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua