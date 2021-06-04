Курс валют на 4 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,30 - 27,32 гривні;

Євро – 33,07 - 33,09 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,18 – 27,37 гривні. Євро купують по 32,87 гривні, продають по 33,26 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,21 - 27,27 гривні, євро - 33,01 - 33,15 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 червня на рівні 27,34 гривні.

3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.

Економічна правда