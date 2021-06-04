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Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка

Пятница, 4 июня 2021, 17:13
 

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,24 - 27,26 гривни;

Евро - 33,17 - 33,19 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,35 гривни. Евро покупают по 32,85 гривни, продают по 33,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,25 гривни, евро - 32,97 - 33,08 гривни.

Напоминаем:

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 июня на уровне 27,34 гривни.

Экономическая правда

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