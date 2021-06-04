Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,24 - 27,26 гривни;
Евро - 33,17 - 33,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,15 - 27,35 гривни. Евро покупают по 32,85 гривни, продают по 33,24 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,25 гривни, евро - 32,97 - 33,08 гривни.
Напоминаем:
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 4 июня на уровне 27,34 гривни.
Экономическая правда
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