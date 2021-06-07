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Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 7 июня 2021, 09:15
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 7 июня на уровне 27,29 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,06 грн (на 4 июня - 33,26 гривни).

Напоминаем:

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.

Экономическая правда

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