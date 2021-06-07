Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
Понедельник, 7 июня 2021, 09:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 7 июня на уровне 27,29 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,06 грн (на 4 июня - 33,26 гривни).
Напоминаем:
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 - 27,32 гривни.
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,24 - 27,24 гривни.
Экономическая правда
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